Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил народным депутатам обновленную программу деятельности Кабмина. О ней глава правительства рассказал во время выездного заседания партии "Слуга народа" в Трускавце. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал. "Документ включает лучшие мировые практики организации работы всей власти. Программа состоит из трех групп национальных приоритетов; граждане, государство, экономика. Далее следуют 12 национальных приоритетов, которые содержат 97 задач и более 2000 мероприятий", — пояснил премьер. По его словам, целью программы является: сервис для граждан; прогнозируемые источники финансирования; достижения ожидаемых результатов; контроль за исполнением. Шмыгаль отметил, что отныне изменится подход к реализации программы. Так, он будет предусматривать качественное наполнение документа благодаря привлечению экспертов, аналитиков, бизнеса и общественности. А также использование ИТ-инструментов, которые позволят программу эффективно выполнять. "В ИТ-инструмент уже внесены все задачи, стоящие перед Кабинетом министров и министерствами, сотни показателей и таймлайн, которые позволят в режиме реального времени понимать как достигаются результаты", — добавил Шмыгаль.