Фракция партии "Слуга народа" собрала более 150 подписей за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента. Теперь нардепы смогут вынести этот вопрос на рассмотрение Верховной Рады. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессекретар "Слуги народа" Юлию Палийчук. Она отметила, что по состоянию на 17:30 в коллективной инициативой об отставке спикера Верховной Рады собрано более 150 подписей народных депутатов. Других деталей прессекретар "Слуги народа» не привела. Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что "Слуги народа" начали собирать подписи за отставку Дмитрия Разумкова. Отметим, президент Украины Владимир Зеленский назвал процедуру отставки Разумкова внутрифракционной вопросом.