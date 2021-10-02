Скандальный нардеп Николай Тищенко в Трускавце, где будет совещание партии "Слуга народа", обматерил своего однопартийца Романа Грищук прямо на глазах у журналистов. Об этом сообщается на видео "24 канал". В чем суть конфликта Отмечается, что даже в Трускавце Тищенко успел "вляпаться" в конфликт и покрыть матом коллегу по партии "Слуга народа". Интересно, что словесная перепалка возникла между нардепами во время вечеринки. "Я буду с тобой разговаривать так, как говорю. Ты зае *** уже, бл ***", — сказал Тищенко депутату. Но потом он увидел камеру журналистов и резко перестал ругаться. Что же стало поводом для горячей дискуссии между мужчинами — остается неясным. для справки Большое заседание партии "Слуга народа" сейчас происходит в Трускавце. Около 300 политиков соберут в курортном городе во Львовской области. Основными темами будут стратегические вопросы. Отмечается, что депутаты будут платить за гостиницу Риксос из своего кармана. Смотреть, как выглядит элитный отель в Трускавце, где заседают "слуги народа".