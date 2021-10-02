Осень — щедрая пора полезными и вкусные дары, которые обязательно нужно включить в свой рацион. Один из них — ягоды облепихи. Облепиха — это о красивой кожу, антиоксидантную защиту и многие другие полезностей-утверждает нутрициолог Юлия Макаренкова в Instagram. Мякоть и косточки — разная пользу. В мякоти содержаться витамины, микроэлементы и кислоты. Лимонная кислота улучшает энергообмен запускает энергию на уровне клетки. Яблочная кислота обладает антибактериальным эффектом.

⠀ Иллюстративное фото (www.pexels.com) Масло из семян облепихи богато жирными кислотами, включая: 1.Альфалиноленолеву кислоту (АLA). Она известна в широких кругах как материнская Омега 3, содержится в семенах. Необходима для поддержания: клеточных мембран для нейронов активация работы желчного пузыря снижение воспаления для сосудов ⠀ 2.Линоленова кислот а (LA) — "полезная" Омега 6 содержится в семенах. Это увлажнение изнутри! Хотите увлажненную кожу, принимайте внутрь, так как ускоряет производство липидов, укрепляя при этом епитермальний барьер.

⠀ Иллюстративное фото (www.pexels.com) 3.Масло из ягод, содержащий более 32% Пальмитолеиновая кислоты (омега-7), и масла из семян с высоким содержанием омега-3, 6, 9, витамина А, Е и СОД (супероксиддисмутаза). Важный фермент в организме, защищает клетки и ткани от повреждения свободными радикалами. ⠀ 4.Рослинни стерины — способствуют правильному жировому обмену в организме, улучшают циркуляцию крови, восстанавливают желудочно-кишечную микрофлору, способствуют пищеварению. Поддержка нервной системы и мозга. Напомним, что ранее диетолог Наталия Самойленко назвала неоспоримые преимущества употребления в пищу тыквы.