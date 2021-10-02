Чтобы укрепить связки и суставы в домашних условиях, следует обратиться к известному всем способа, о котором почему-то многие забывают: пить костный бульон или готовить на его основе. Об этом в своем Instagram рассказала врач-эндокринолог Екатерина Григорьева. Костный бульон — это доступный источник коллагена. А коллаген и желатин защищают и укрепляют суставы, мышцы, поддерживающие здоровье и красоту кожи, волос, ногтей.

Налегать стоит на бульон (фото: pexels.com) Костный бульон можно использовать не только для приготовления обеденных супов. Вечером — это отличный вариант насыщения без тяжести в желудке, также это — источник глутамина, чтобы ночью активизировать восстановление слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Топ причин есть костный бульон ⠀ Питательный и легко усваивается. Белок обеспечивает длительное насыщение и поддерживает стабильный уровень сахара в крови. Насыщенный минералами. При термической обработке кальций, магний и фосфор высвобождаются, препятствуя развитию остеопороза. Содержит пробиотики, которые работают на благо микробиоты кишечника. Хондроитина сульфат и глюкозамин помогают уменьшить боль и воспаление в суставах. Богатый аминокислотами. — Глутамин нормализует обмен веществ и эффективен при повышенной тонкокишечной проницаемости, которая является главной причиной аутоиммунных заболеваний, пищевых аллергий и пищевой непереносимости. — Глицин обеспечивает качественный и глубокий сон, повышает внимание и концентрацию. Поддерживает фазы детоксикации в печени, обеспечивает синтез антиоксидантов. — Аргинин укрепляет иммунитет и восстанавливает клетки печени. — Благодаря этим свойствам, костный бульон включен во многие протоколов питания: LCHF, Paleo, AIP, Keto, ФОДМАП, ГАПС, антикандидний.

Секреты приготовления полезного бульона — ниже (фото: pexels.com) Врач рассказала, кому лучше не есть квашеную капусту даже вопреки ее пользы Как приготовить костный бульон правильно: правила 1. Чтобы получить максимальную пользу — повысить содержание минералов и других полезных веществ в готовом продукте, оптимально готовить костный бульон не менее 12:00. 2. Для варки желательно использовать кости животных с более высоким содержанием насыщенных жиров — говядины или баранины и с более низким содержанием полиненасыщенных жиров — кости птиц. 3. Чтобы ограничить влияние кислорода на жир, варите бульон под закрытой крышкой. Для уменьшения влияния окисленного жира, его нужно снять при кипячении или удалить после охлаждения, когда затвердеет. Ранее нутрциолог назвала три лучших средства от головной боли.