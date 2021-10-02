В Киеве пассажиры купили билеты на вагоны поезда "Киев-Черновцы", которых было. Поэтому люди были вынуждены ехать 12:00 по несколько человек на одном месте. Об этом в Facebook написал Дмитрий Пальчиков. По словам мужчины, он с друзьями решил поехать в Черновцы на выходные, однако с ними случилась неприятная ситуация. "Решили с друзьями поехать в Черновцы на выходные 117 поездом, вагон 15. Приходим, а вагона нет. Вагона №15 в 117 поезде" Киев-Черновцы "- нет. И 14 вагона нет. И еще какого-то вагона нет", — написал возмущенный мужчина. Кроме того, он отметил, что "Укрзализныця" продала билеты на 4 вагона, которых не было. Поэтому из-за этого пассажиры были вынуждены ехать 12:00 по три-четыре человека на одном месте. Что сообщили в "Укрзализныце" Через некоторое время в "Укрзализныце" отреагировали на скандал, и рассказали, что они выясняют, почему так произошло. "Как раз разбираемся, почему поездная бригада не получила своевременных указаний по пересадки. Изменения в составе поезда связанные с изменением маршрута и, соответственно, населенности рейса через объезд места обвала карстовых пещер на территории Черновицкой области", — сказали в "Укрзализныце" . В комментариях пользователи тоже отреагировали на очередной скандал. Там были проблемы с колеей на прошлой неделе и все пошло кувырком по этому направлению — часть поездов отменяли, часть пустили по другим маршрутам; Вчера ехала интерсити из Киева во Львов, и там подали не тот поезд, на который продавали билеты на сайте УЗ. Во всех не те места, которые должны были быть, пол третьего вагона пересадили в первый; У меня была такая же история с экспрессом в Каменец-Подольский; Уже на такое и я встречала. Решили как-то, рассадив людей по разном вагонам; У меня была история, когда 15 вагон был после 3. Ранее мы сообщали, что питание в поезде "Интерсити" разнесли в пух и прах. Также мы писали, что в вагоне Укрзализныци нашли уникальный "адский" туалет.