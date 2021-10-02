Сегодня ночью в Чернигове в микрорайоне Масаны убили сотрудника полиции. Еще одного милиционера тяжело ранили Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Сheline. По информации местных СМИ, тело мужчины, который оказался сотрудником полиции, обнаружили посреди улицы прохожие. Кроме того, рядом с убитым без сознания находился еще один человек — также милиционер, его госпитализировали, сейчас он находится в реанимации. Известно, что силовики задержали четырех человек, подозреваемых в нападении на полицейских. В правоохранительных органах пока не предоставляют никакой информации об инциденте.