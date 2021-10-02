Полиция Киевской области задержала профессионального вора, который ворвался в магазин 1 октября. У мужчины изъяли РПГ, гранта и огнестрельное оружие. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс служба Национальной полиции.

Согласно данным следствия, 1 октября, правонарушитель ворвался в магазин Бориспольского района и похитил сигареты и продукты на сумму почти 100 000 гривен.

В ходе расследования правоохранители установили личность вора. Им оказался 37-летний житель Броварского района, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Во время обысков полиция изъяла у злоумышленника украденные вещи, огнестрельное оружие, граната, два гранатомета и орудия для проникновения.

"По данному факту правоохранители открыли уголовные производства по ч. 3 ст. 185 (кража) и 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", — пишет пресс служба.

Фото: в Киевской области задержали профессионального вора (npu.gov.ua)