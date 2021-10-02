Тысячи людей вышли на улицы столицы в рамках акции "Марш за Киев". Участники требуют привлечения внимания к проблемам города. Подробности акции "Марш за Киев" — в материале РБК-Украина. В целом по улочкам Киева шагает 18 колонн участников акции. Каждая из колонн отвечает за определенное требование. Участники призывают к прекращению незаконной застройки, реформы общественного транспорта и мобильности, развития местного самоуправления районных советов и решения экологических проблем города. Фото: в столице проходит "Марш за Киев" (Виталий Носач, РБК-Украина)

Участники акций идут с плакатами: "Не разрушай — реставрирует", "Сохрани природные берега Днепра", "Кличко, останови вырубку деревьев", "Хватит издеваться над моим городом". Фото: в столице проходит "Марш за Киев" (Виталий Носач, РБК-Украина)

В общем, акция была организована с целью призыва к созданию комфортных условий в городе для всех. Фото: в столице проходит "Марш за Киев" (Виталий Носач, РБК-Украина)