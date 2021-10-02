Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани отреагировал на позицию Украины относительно задержания Михаила Саакашвили. По его мнению, стратегическое партнерство между двумя государствами не может быть в заложниках экс-президента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sputnik-Georgia. В частности, дипломат выразил надежду, что эта ситуация не повлияет на развитие отношений между двумя странами. "Их позиция (украинской стороны — ред.) Поняла, потому, что Саакашвили является их гражданином. В посольства является коммуникация с сотрудником, который предоставит украинской стороне всю интересующую их информацию", — сказал Залкалиани. Он выразил надежду, что все эти вопросы будут решены "спокойно и мирно", а отношения Украины с Грузией будут так же развиваться, как развивались до этого. "Недопустимо, чтобы одно лицо брала в заложники стратегическом партнерстве между Грузией и Украиной", — добавил Залкалиани Напомним, сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пообещал поддерживать арестованного в Грузии Михаила Саакашвили, ему пообещали оказать помощь, которая принадлежит гражданину Украины. Добавим, также сегодня представитель посольства Грузии рассказал Украине о задержании Саакашвили.