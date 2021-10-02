Формат, в котором власть внесла в Верховную зады законопроект об олигархах, по сути сломал парламентский регламент "через колено". Это с самого начала был неконституционным, разительно грубый способ. Об этом заявила лидер партии "Голос" Кира Рудик, сообщает РБК-Украина. Она также обратила внимание, что в документе есть три противоречащие друг другу нормы. "Так называемый закон об олигархах проголосовали в том виде, в котором он был написан. Правки фактически не рассматривали. Спикер парламента, после заявлений всех оппозиционных фракций, направил законопроект в Венецианскую комиссию. Потому что документ изначально был неконституционным и совершенно бессмысленным. Сейчас в том виде, в каком он есть, его направляют на подпись к президенту. И здесь круг замкнулся ", — считает Рудик. Теперь, по ее мнению, власть должна вопрос, как выходить из ситуации, когда она как может творить произвол, но, с другой стороны, не может достичь своего результата, не может иметь законопроекта об олигархах в каком-то более-менее нормальном виде. На прошлой неделе представители партии в парламенте поставили вопрос министру финансов, сколько денег в правительстве ожидают в следующем году получить в бюджет, если примут этот законопроект. "Он сказал:" нисколько, мы ничего не ожидаем ". Почему? Потому что они планируют собирать дополнительные налоги с малого и среднего бизнеса, с предпринимателей, а не из олигархов. С ними все останется так, как сегодня", — добавляет Рудык. При этом власти и сама все это понимает, подчеркнула депутат. "Монобильшисть сознательно протянула популистскую инициативу. И сейчас мы видим громкие подтверждение тому, что этот" закон об олигархах "абсолютно не имеет смысла и никакого положительного влияния на жизнь Украинской иметь не будет", — резюмировала Кира Рудык. Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии и несмотря на критику международных экспертов. Как писало РБК-Украина, Венецианская комиссия рекомендовала Украине не спешить с принятием этого закона, а дождаться ее выводов, которые будут готовы к 15 декабря. После голосования возникла правовая коллизия: в финальный текст законопроекта вошло две противоположные правки по органа власти, который должен определять олигархов. После голосования председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио позвонил президенту Украины и пригласил финальный текст законопроекта для анализа на предмет соблюдения прав человека.