Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал процедуру отставки председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова. Как отметил лидер страны, этот вопрос внутрифракционной. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Владимира Зеленского в эфире телеканала "Дом". По словам Зеленского, ему не нравится то, что Разумков выносит вопрос своей отставки в медиа, поскольку оно является внутрифракционной.

"Вопрос Дмитрия Александровича для меня не вопрос. Я считаю, что этот вопрос внутрифракционной. Я считаю, что большая ошибка со стороны Димы, или его консультантов, он выносит этот вопрос в СМИ. Для меня все просто: если мы боремся с олигархами, подпиши закон, если не подписываете — ищите другую команду ", — отметил президент.

Лидер страны добавил, что Разумков "живет своей жизнью", если выступает против политики, которую поддерживает большинство в Верховной раде.

"Если не поддерживаете политику в отношении олигархов, если не поддерживаете санкционные политику в отношении Медведчука, то у этих людей другие политические взгляды и это нормально. Но если они другие чем в 200 человек, и другие чем в 73%, которые отдали свои голоса за эту программу, то значит, что ты живешь своей жизнью ", — отметил Зеленский. Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что "Слуги народа" начали собирать подписи об отставке председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова.