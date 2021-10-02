Президент Украины Владимир Зеленский уже начал свое участие в заседании фракции "Слуга народа" в Трускавце. Глава государства уже ознакомился с работой каждой группы, нарабатывает план реформ на ближайшие два года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр партии СН. трансформация государства Известно, что нардепы будут работать в группах над детализацией "Плана трансформации страны", после чего представят свои наработки для дальнейшего обсуждения. Президент Владимир Зеленский лично внесет предложения относительно шагов трансформации государства. речь президента Планируется, что глава государства примет участие в обсуждении итогов работы групп, а после этого выступит с речью

Фото: Владимир Зеленский принимает участие в заседании СН в Трускавце (sluga-narodu.com) Напомним, сегодня в Трускавце проходит второй день большого заседание фракции "Слуга народа" с участием офиса президента, правительства и силовиков.