Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия сыграл музыкальный сет на закрытии Великой фракции в Трускавце.

Видео с вечеринки опубликовала пресс-секретарь Слуги народа Юлия Палийчук на своем Telegram-канале. По ее словам, сет от Dj David Braun (он же Арахамия) закрыл Большую фракцию.

Во время выездного заседания Слуги народа в Трускавце, парламентарии и народные депутаты обсуждали стратегию работы на следующий год, достижения за прошедшие годы и планы по введению изменений в украинское законодательство.

Накануне Давид Арахамия обратился к председателю Верховной Рады с просьбой инициировать голосование по отзыву Дмитрия Разумкова с поста спикера ВР.

По данным СМИ, уже собрали более 150 подписей. Пресс-секретарь Слуги народа Юлия Палийчук заявила, что процедура отзыва планируют начать в понедельник, 4 октября.