Гороскоп на октябрь 2021 расскажет о знаках Зодиака, которые в середине осени столкнутся с рядом трудностей, невзгод и проблем. Кого подведет здоровье, кому-то не повезет с финансами, а кому-то нужно опасаться травм и ДТП. Астропрогноз на октябрь с Lite поделилась известный астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему асцедент (восходящим знаком). овен Овна в октябре ждут проблемы со здоровьем. Астролог рекомендует сделать на это упор, ведь наступает сложный период, когда необходимо быть предельно внимательным к своему организму. Сильно рискуют заболеть любители уик-эндов и прогулок на свежем воздухе, также рыбалки и велосипедисты. Весы Весы могут почувствовать нехватку финансовых ресурсов. Причиной этого может стать задержка поступления на счета или непредвиденная отказ в оплате за вашу работу. Не стоит игнорировать и возможность мелких краж. Астролог советует использовать финансы максимально бережно и разумно, с учетом сложившихся обстоятельств и не тратить на разные безделушки. Скорпион Скорпиону стоит ожидать скрытых рисков в финансовом плане. Существенный вред материальному благосостоянию могут нанести факторы, которые полностью не зависят от вас — банкротство банка, пандемия, аварии, выход из строя сети интернет и прочее. Астролог не рекомендует давать деньги в долг до 20 октября — даже самым близким друзьям. рыб Знак Зодиака Рыбы подстерегает опасность в плане травмоопасных ситуаций или возникновения ДТП в первые две декады октября. Также предусматриваются небольшие проблемы со здоровьем, которые при правильном подходе к своему организму можно избежать. Ранее астролог также рассказала, каким знакам Зодиака больше всего повезет в октябре 2021.