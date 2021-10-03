Надя Дорофеева признается, что изменения в жизни ей даются нелегко. Девушка любит стабильность и если и экспериментирует, то в творческом плане. Певица давно стала для поклонников иконой стиля, и они с удовольствием подражают своему кумиру. На этот раз Нади удалось их по-настоящему удивить. Так, в Instagram она показала фото и видео с новым цветом волос. Надя стала жгучей брюнеткой. "Проснулась утром, зашла в ванную и испугалась. Ох, точно, я же вчера покрасилась! Вообще любые эксперименты во внешности для меня стресс. Казалось бы, столько образов, съемок и т.д. но на деле каждый убран милиметрик кончиков волос дает мне ощущение кардинальных изменений. Поэтому я месяцами хожу, обдумываю, листаю фото и примеряю мысленно образы ", — рассказала Надя о больших изменениях в жизни. View this post on Instagram

Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva) Прихилникы были очень удивлены изменениями во внешности звезды. Их мнения. Часть из них посчитала, что изменения пошли артистке на пользу, другие же уверены — в блонди ей было лучше. Надя, тебе очень подходит этот цвет, кайф! Тебе очень идет! Супер красавица Как Вова отреагировал на новую прическу? Очень красиво Ты во всех цветах замечательная Я влюбилась в этот цвет! Как он тебе идет Загадочная Как по мне то потерялась изюминка и взгляд втомлений.Свитлою лучше, ярче Какая красивая! И без разницы, какой цвет — всегда красавица С темными круто Тебе светленькую лучше. Потому что до светлых глаз подходят только светлые оттенки волос Напомним, что ранее Надя Дорофеева показала роскошную фигуру в микробикини.