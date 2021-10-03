ЕС рассматривает возможность создания военной учебной миссии в Украине. Военно-консультативная и обучающая миссия ЕС стала бы выражением солидарности с Украиной из-за продолжающегося военную деятельность РФ на границах с Украиной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt am Sonntag. За не убывающую напряженность между Украиной и РФ, в ЕС рассматривают формирование независимой военной учебной миссии под названием "Военная консультативная и обучающая миссия ЕС в Украине" (EUATM), пишет издание. На создании военной миссии настаивают Литва, Латвия, Эстония, а также Польша, Румыния и Словакия. Кроме того, такую позицию поддерживают Швеция и Финляндия. В конце июля руководители МИД и Минобороны Украины направили председателю европейской дипломатии Хосеп Боррель секретное обращение с просьбой о ее создании. Также ЕС рассматривает ряд других способов усиления военного потенциала Вооруженных сил Украины. Среди них расширение консультативной миссии ЕС по реформе сектора гражданской безопасности Украины, которая существует с 2014 года.