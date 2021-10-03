Приметы часто предупреждают людей о знаковых событиях. Некоторые из них могут быть предвестниками опасности, а некоторые сигнализировать о том, что в вашей жизни может случиться что-то очень хорошее. Какие приметы могут говорить о том, что в вашей жизни наступают серьезные изменения и вы скоро влюбитесь — читайте в материале ниже. сломанный ноготь Сам по себе сломанный ноготь — неприятное событие для любой девушки и женщины. Однако такое событие говорит о том, что совсем скоро в их жизни может произойти новая приятная встреча. И новый человек может оказаться долгожданным любимым. Кроме сломанного ногтя о новой встрече может сигнализировать оторван пуговицу или неудачная прическа. бездомная животное Бездомные животные — предвестники важных встреч в жизни. Если за одиноким человеком увязался бездомный пес или другое животное, то это явный признак прихода влюбленности. Чтобы не спугнуть свое счастье, нельзя прогонять животное. случайно испачкаться Такое происходит с каждым человеком, но есть четкая примета — если аккуратная и одинокий человек нечаянно испачкала свою одежду или лицо, то новая встреча и влюбленность точно не за горами. Если такое происходит с человеком в отношениях, то в личной жизни станет больше романтики и гармонии. рассыпать сахар Рассыпать соль — к неудачам, а вот рассыпать сахар — к настоящим чувствам и счастья. Считается, что эта примета сигнализирует о "сладкой жизни". Прежде чем начать убирать сахар, нужно сказать: "К любви и счастья". Сильное желание изменить во внешности Такое желание может возникать у каждой женщины и одиноким это предвещает счастье в личной жизни. Чем кардинально поработать над своей внешностью и образом, тем больше шансов встретить человека, которого давно искали. потерять украшение Если одинокая женщина теряет украшение дома и не может ее найти, то это сигнал о скором приближении новой влюбленности. Таким образом владелица украшения "рассчитывается" за свое счастье в будущем. порезать палец Одинокий человек, случайно порезала палец, может сильно не расстраиваться по этому поводу. Такая неприятность говорит о том, что влюбленность состоится в ближайшее будущее. Если палец порезала человек в отношениях, то с близким человеком она будет счастливой очень долго. интуиция Чувствительные люди и люди с сильно развитой интуицией обычно чувствуют приближение новых отношений. Часто они говорят о том, что перед встречей с новым возлюбленным они четко понимали, что скоро в их жизни все кардинально изменится. Напомним, ранее мы писали о том, в каком возрасте не рекомендуется праздновать день рождения. А также рассказывали о том, почему нельзя держать в доме денежное дерево.