После рождения третьего сына телеведущая Катя Осадчая не стала засиживаться в декрете и очень быстро вернулась к работе, а также смогла сбросить лишние килограммы. А через два месяца после родов уже даже отправилась в первую командировку, оставив малыша дома. Снимком из рабочей поездки в Прикарпатья звезда поделилась в Instagram. Осадчая позировала на балконе своего номера с красивым видом на осенний пейзаж. На ведущей — белая блузка и черные спортивные штаны с красными лампасами. Волосы Кати собраны в аккуратный пучок сзади, а на лице — эффектный макияж. На фото облака красиво обрамляют голову звезды — как шляпка. Теледива отметила, что теперь ей приходится все успевать за один день, чтобы вовремя вернуться к маленького сынишку. "Голова в облаках. Два месяца без командировок. Вернулась к полетам, но в новых условиях, как все успеть за день и вернуться к младшему", — написала Осадчая. В сториз она также показала кадр с работы на западе — на нем Катя в роскошной атласном платье изумрудного цвета берет интервью у президента Украины Владимира Зеленского.

Катя Осадчая показала кадры из первой командировки после рождения третьего ребенка (фото: instagram.com/kosadcha) Фолловерам очень понравилось теплое фото Осадчей и они оставили ей душевные отзывы и пожелания все успевать. Катенька, вы как всегда, роскошная и красивая !!! А природа вокруг Вас, как душа добрая и счастливая! Катя, ты все успеешь. Каким образом, то другое дело. Ты классная! Мыло Очень красивое фото Какая же красивая и невероятно теплая Ну такого шляпки у вас точно еще не было Пусть все успевается! Напомним, ранее Катя Осадчая тронула редкими фото со старшим сыном-именинником — Ильи исполнилось 19 лет.