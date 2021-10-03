Слава Каминская после непростого развода с мужем Эдгаром все же смогла наладить с ним хорошие отношения — ведь у пары осталось двое общих детей. Папа пытается часто видеться с ними — они даже ездят все вместе в отпуск, а также проводят выходные и праздники. Так, в своем Instagram певица выложила милое семейное фото с экс-супругом, сыном Леонардом и дочерью Лаурой, которое вызвало волну умиления у пользователей сети. На атмосферном осеннем снимке семейство отражено у фонтана во время прогулки по Киеву. При этом все они мило обнимаются и прижимаются друг к другу и выглядят обычной счастливой семьей. Для променада Каминская выбрала черное платье, такого же цвета ботинки и терракотовое пальто с принтом, дополнив лук темными очками. Эдгар занимает бывшую жену, а та мыло положила голову ему на плечо. "Папа, мама и миниатюрки в подарок", — подписала волшебный кадр Слава.

Слава Каминская покорила сеть семейным кадром с бывшим мужем и детьми (фото: instagram.com/babaslavka) Фолловеры увлеклись мудростью артистки и их с Эдгаром отношениями и засыпали звезду растроганными комментариями. Классные. Вот эта фотография очень хорошая Семья в сборе Ваши отношения — образец для всех пар, которые любят своих детей! Жаль что уже не пара, но молодцы за такие теплые отношения после Красивая пара и семья Действительно: дочь — копия мама, сынок — папа Красивая пара — красивые детки Какие адекватные родители, оставаться родными людьми — любо дорого смотреть на это Мудрость женщины Какие красивые Эх … классно выглядите вместе даже после развода Жаль, что разошлись, но все вместе такие красивые Напомним, ранее Слава Каминская рассказала об отношениях с бывшим мужем после развода и о совместных поездках на отдых с детьми. При этом певица отметила, что они оба уже в новых отношениях.