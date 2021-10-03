Фракция "Слуга народа" бурно завершила свое заседание в Трускавце, раздав награды в необычных номинациях. Шумную вечеринку открыл руководитель СН Давид Арахамия, заняв место за диджейским пультом. Об этом рассказала официальный представитель фракции Юлия Палийчук. Награды в рамках премии "Слугам по заслугам" были распределены следующим образом: В номинации "Ответственность года" победил Игорь Копытин, который не пропустил ни одного заседания парламента. "Шаолинь года" стал Николай Сольский, который провел за трибуной парламента больше времени. "Настойчивость года" — Галина Третьякова, которая несмотря на Хейт, не сходила со своих позиций. "Евроинтегратор года" — Мария Мезенцева. "Децентрализатор года" — Виталий Безгин. "Красная кнопка года" — Людмила Буймистер — по нажатию красной кнопки при голосовании за принципиальные для партии законопроекты. "Отец года" — Павел Сушко, как депутат, который заботится о детях с особыми потребностями. "Инвест-няня года" — председатель ВСК по защите инвесторов Галина Янченко. "Пчелы против меда" — Анастасия Радина за "болезненные" для депутатов законы. В номинации "Клькисть и качество" победил Даниил Гетманцев, как председатель комитета, который провел наибольшее количество реформ. "Церемония награждения ежегодной премии" Слугам по заслугам ". На премии работает программа" Светская жизнь "с Катей Осадчей. Программа начинает Давид Арахамия", — подписала Палийчук видео.

Видео Давид Арахамия зажег за диджейским пультом Напомним, что 1 октября 2021 фракция Слуга народа собралась в Трускавце на большое совещание с участием представителей всех ветвей власти. На следующий день до заседания фракции присоединился Владимир Зеленский. Ранее мы писали, как выглядит элитный отель в Трускавце, где заседают "слуги народа".