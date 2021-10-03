Погода в Украине сегодня, 3 октября, будет солнечной. Осадков не ожидается и в некоторых областях будет достаточно тепло. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. В западной части Украины сегодня будет теплее. В Закарпатской области +17 + 19. В Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях + 16 + 18. В Волынской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой — + 15 + 17. На севере страны уже не так тепло. В Черниговской и Сумской областях температура воздуха прогреется до + 12 + 14. В центральной части температура будет разной. В Черкасской области + 15 + 17, в Полтавской — + 13 + 15, в Днепропетровской и Кировоградской — + 14 + 16. На юге также тепло. В Запорожской и Херсонской областях +15 + 17 в Николаевской области + 16 + 18, а в Одесской — + 14 + 16. В оккупированном Крыму также без осадков. Температура воздуха на полуострове составит + 15 + 17. В Киеве без осадков. Синоптики обещают, что воздух прогреется до 14 … 16 градусов тепла. При этом будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м / с.

Погода в Украине 3 октября (погодная карта: meteo.gov.ua) Напомним, синоптики рассказали, ждать украинском в октябре раннего снега и морозов. Мы также писали о том, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, когда Украинская включат отопление.