Сегодня, 3 октября по всей территории Украины сохранится сухая и солнечная погода. Температура воздуха иногда днем достигнет до +19 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине В западных областях столбики термометра днем покажут +15 +19 градусов, ночью же упадут до +3 +8. На севере страны ожидается днем до +12 +16 градусов, а ночью похолодает до +3 +5. В восточных областях температура воздуха днем достигнет +12 +15, а ночью снизится до +3 +5. На юге страны днем синоптики прогнозируют до +14 +18, ночью температура будет колебаться в пределах +3 +9. В центральных областях столбики термометра днем покажут +13 +17, а ночью опустятся до +3 +5. Погода в Киеве Сегодня в столице ожидается солнечная погода, без осадков. Температура воздуха днем составит +14 +16 градусов, а ночью упадет до +3 +5.