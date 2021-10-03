Гороскоп на октябрь 2021 говорит о том, что середина осени будет насыщенной и позитивной. Вероятные успехи в росте или кардинальные изменения в жизни, которых достичь будет легко. Но нужно будет четко поставить цель и не отступать от нее. Что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю, с 4 по 10 октября, рассказали в Lunday. овен На этой неделе вам понадобится самообладание и выдержка. Люди, которых вы считали своими друзьями или приятелями, начнут плести против вас интриги. Не спешите принимать решения или действовать. Оцените всю ситуацию спокойно и действуйте с умом. Займитесь своей жизнью и не отвлекайтесь на посторонние проблемы. Выходные вам доставят удовольствие — проведете так, как и мечтали. Телец В начале недели займитесь планированием своего будущего. Проведите инвентаризацию своих ресурсов и навыков, оцените таланты, интересы и материальные возможности. В среду займитесь своим здоровьем. С пятницы по субботу не совершайте и не планируйте ничего важного — месяц может спутать планы и принести мелкие и досадные неприятности. Воскресенье проведите с семьей. Близнецы Начинается сложный период в плане профессиональных и личных отношений. В начале недели напряженность проявится на работе — могут быть споры с партнерами и недоразумения с близкими. В среду ситуация кардинально изменится и все проблемы уйдут. Но стоит быть внимательнее к самочувствие. В субботу ожидается вдохновения, а вот воскресенье принесет разочарование из-за нарушенные планы. рак Октябрь начнется с приятных ощущений, потому что все будет складываться по намеченным планам. Целеустремленность, трудолюбие и вера в себя помогут заложить фундамент на будущее и получить блестящие перспективы. В середине недели защитите свою личную жизнь от посягательств. В пятницу и субботу отправляйтесь в развлекательную поездку. А в воскресенье займитесь домашними делами. Лев В середине осени размеренную жизнь Львов изменится радикальными изменениями и предстоит пережить непростой период. В середине недели возможны зависть и серьезная конкуренция и это станет причиной душевного смятения. Поможет справиться с трудностями близкий человек, который придаст сил для веры в себя и отпора недоброжелателями. В пятницу и на выходных будьте внимательны к здоровью — возможно вам нужен отдых. Дева Октябрь принесет Девам положительный период и благосклонность судьбы. На работе можно внедрять креативные решения — их оценят, а в отношениях переходите к решительным действиям. В середине недели купите что-то для дома. В пятницу и субботу займитесь решением бытовых вопросов. В воскресенье постарайтесь полноценно отдохнуть, поскольку есть риск, что навалится апатия и скука. Весы Всю неделю будете активно двигаться к своей цели и энтузиазм окажется настолько заразительным, что все окружение начнет помогать. В начале недели одиноких Весов ждут приятные знакомства, в середине недели ждите материальные блага, а на выходных вам захочется сменить обстановку, и вы поедете в увлекательную поездку. Скорпион Изменения в профессиональной сфере и финансовые моменты поглотят ваше внимание в ближайшие дни. Ожидается фаза личностного роста и Луна придаст очарования, красноречия и энергии. Будьте осторожны в конце недели — не рекомендуется совершать покупки в Интернете. Прислушайтесь к организму и поберегите здоровье. Стрелец В начале недели Стрельцов охватит грусть и растерянность. Причиной тому станет неуверенность в себе и влияние тех, кто умеет говорить красиво и аргументировано. Перестаньте оглядываться на других, начните доверять себе и увидите, что жизнь изменится к лучшему. В середине недели вас ждут радостные новости — сдержите эмоции но не показывайте их откровенно на людях. Выходные стоит провести с теми, кто поможет вернуть вам веру в себя и гармоничное состояние духа. Козерог Первая неделя октября станет удачным периодом для того, чтобы разобраться с финансовыми опросами. Возможно, стоит инвестировать средства: в недвижимость, бизнес или учебы. В среду и четверг будьте осторожнее — есть риск связаться с мошенниками или попасть в плохую компанию. Во второй половине недели можно совершать покупки или обновить дизайн рабочего места. На выходных сходите на мастер-класс или займитесь самообразованием. водолей Понедельник будет тихим, а затем по наростальний увеличится количество дел на работе и дома. В середине недели вам могут вернуть долг или предложить новую работу. Не стоит тратить деньги сразу, поскольку они вам понадобятся в ближайшем будущем. В пятницу и субботу может быть путаница — не поддавайтесь эмоциям и чувствам. На выходных ждите гостей или приглашение в гости. рыбы Неделя начнется не очень удачно и у Рыб будет ощущение, что весь мир против них. Вероятные ссоры на работе, конфликты с партнером, плохое самочувствие и финансовые проблемы. Эмоции будут зашкаливать. Но отнеситесь ко всему философски, во второй половине недели от большинства проблем не останется и следа. На выходных стоит отдохнуть и хорошо повеселиться. Напомним, ранее мы писали о том, кого из знаков Зодиака в октябре ждет денежная удача.