Синоптики предупредили о сильных заморозков в Украине. Они обойдут только большинство западных областей и побережья морей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДСНС. Сегодня в Украине, кроме большинства западных областей и побережья морей, ожидаются заморозки: на поверхности почвы и местами в воздухе 0-5 (И уровень опасности, желтый), в северо-восточных областях в воздухе 0-3 (II уровень опасности, оранжевый). В Киевской области 3 октября ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5 и иногда и в воздухе 0-2 (И уровень опасности, желтый). Напомним, сегодня погода порадует жителей теплым и ярким солнцем днем, но ночи будут оставаться холодными. Ранее синоптики рассказали, сколько еще будут продолжаться заморозки в Украине.