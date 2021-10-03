В Кабуле прогремел взрыв у мечети. В результате взрыва погибли несколько человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP. Мощный взрыв произошел в воскресенье недалеко от мечети Идгах в столице Афганистана, где проходит церемония прощания с матерью Забихулла Муджахида, представителя "Талибана". На данный момент в районе одного из крупнейших религиозных сооружений Кабула идет перестрелка, вероятно, между талибами и боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане", сообщает Kabul News.