В Украине вакцинация педагогов ускорилась, поэтому на дистанционной форме обучения сейчас на четверть меньше школ, чем было на прошлой неделе. Об этом в эфире Завтрака с 1 + 1 рассказала заместитель министра образования Вера Рогова. Как рассказала заместитель министра, ежедневно Минобразования собирает информацию о COVID-прививки среди педагогов. Поэтому ситуация с количеством вакцинации в стране улучшилась. "В минувшую пятницу было более 4600 заведений на дистанционном обучении, то сегодня таких школ 3300", — говорит Рогова. Где больше вакцинированных учителей Больше привитых педагогов в Киеве, а также в Сумской, Черкасской, Луганской, Донецкой областях. Меньше всего — в Винницкой и Одесской областях, а также на западе. Кроме того, сейчас под "пристальным контролем" шесть регионов — это Волынь, Прикарпатье, Львовская, Винницкая, Одесская и Ровенская области, где на дистанционном обучении находится сейчас более 40% школ. Ранее мы сообщали, что эксперты назвали три главные цели вакцинации от COVID-19. Также мы писали, которая хроническое заболевание может возникать у тех, кто переболел COVID-19.