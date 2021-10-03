В Варшаве в главном архиве древних актов нашли оригинал документа 1671, в котором говорится о том, что Украина хотела стать независимым европейским государством. Об этом открытии сообщил доктор наук Тарас Чухлиб на своей странице в Facebook. По его словам, исторический документ написан дипломатической латыни XVII века. В нем говорится о том, что Украина не только стремится к независимости как нидерландские провинции, но и доказывает свое желание делами.

Старинный документ (фото: facebook.com/taras.chuhlib) "В апреле 1671 Польский епископ Анджей Ольшовський писал канцлеру Михалу Пражмовского, что представители гетманского правительства Петра Дорошенко хотят сделать народ Русский и все Русский отдельным и независимым по примеру Голландии", — процитировал отрывок документа историк Тарас Чухлиб. Он убежден, что подобные малоизвестные источники не должны пылиться в архивах. О них должны писать в школьных учебниках для просвещения украинский. Напомним, в городке на территории частной усадьбы археологи нашли фундамент колокольни костела святой Анн, который был разрушенного в тридцатые годы XX века. Ранее в центре Вышгорода Киевской области археологи обнаружили старинное кладбище и храм времен Киевской Руси. Данная находка помогла историкам проследить эволюцию развития города.