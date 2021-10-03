На сухогрузе, который прибыл в бангладешских порт Читтагонг из Египта, умерли двое украинских моряков. Причины их гибели пока неизвестны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deniz Haber. Местные медики предположили, что причиной смерти одного из моряков мог быть сердечный приступ. Тела были отправлены на вскрытие. "30 сентября двое украинских моряков, находившихся на борту сухогруза AP ASTAREA, который прибыл в порт Читтагонг, умерли один за другим без видимых причин или болезней", — говорится в сообщении. Погибшие моряки не имели никаких симптомов Covid-19. Расследование инцидента продолжается. Сухогруз AP ASTAREA, который шел под флагом Маршалловых островов, прибыл в Читтагонга из Египта 19 сентября.