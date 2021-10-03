В России обновили антирекорд по коронавируса. В стране за сутки погибли 890 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Новая газета". За последний день в стране 25 769 новых случаев заражения коронавируса. В Москве количество зараженных коронавируса в сутки составило 4294, в Санкт-Петербурге — 2463, в Подмосковье — 1646. Общее количество заболевших с начала пандемии на сегодняшний день составляет 7586536. За сутки в России умерли 890 человек с коронавируса. Это максимум с начала пандемии. Из них 65 — жители Москвы, 59 — из Санкт-Петербурга. Всего с начала пандемии коронавирус унес более 209 000 жизней. Напомним, количество жертв коронавируса в России бьет рекорды.