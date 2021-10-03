Алина Гросу рассказала своим поклонникам, что в ее семье случилось горе. Дело в том, что в украинской певицы умерла бабушка Клавдия Ивановна. Об этом неприятном событии артистка сообщила в Instagram. "Очень-очень больно … умерла моя Клавдия Ивановна, бабушка Клава, Кавани — так я ее в детстве называла … человек, растила меня с 9 дней, научила меня ходить, говорить, немножко петь и оставила невероятный след в моем сердце. Буду помнить всегда ", — написала Гросу. О причине смерти бабушки Алина ничего не сообщила. Певица также опубликовала несколько фотографий с родственниками.

Алина Гросу с бабушкой (фото: instagram.com/alina_grosu) Пользователи сети выразили певице свои соболезнования. сочувствую; Царство Небесное … сил тебе дорога; Алиночка, очень сочувствую, только в самой сердце кровью обливается, когда слышу такие истории, сама через это прошла; Она всегда будет рядом с тобой. В твоем сердце; Сочувствую. Это очень тяжело и грустно терять близких. Очень правильные фото. Очень понимаю тебя. Как никто другой. Разделяю твой грусть и тоску. У меня тоже бабушка почти маму заменила с самых первых дней моей жизни. Сочувствую от души. Царство небесное и спасибо ей за то, что любила искренне тебя. Напомним, единственный сын режиссера Сергея Параджанова Сурен умер в Киеве в возрасте 62 лет. Мы также писали о том, что в США внезапно умер звезда "Секса в большом городе".