В Сумах шесть человек отравились угарным газом. Трое из пострадавших — дети. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции. Врачи сообщили, что у граждан были признаки отравления угарным газом. После оказания необходимой помощи 39 — летнего мужчину отпустили домой, а вот 38-летнюю женщину, 65-летнего мужчины и трех детей 3, 7 и 11 лет госпитализировали в больницу. Вечером семья пользовалась газовым проточным водонагревателем. Однако из-за неисправности воздушной вытяжки в квартире им стало плохо и они обратились за помощью к врачам. По данному факту полицейские проводят проверку.