Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знал о намерениях Михаила Саакашвили поехать в Грузию. Он считает, что решение Саакашвили было неправильным. Об этом он заявил на выездном заседании фракции "Слуга народа", сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг. "Я не знал, что он поедет в Грузии тем или иным путем. Я был очень удивлен. Честно говоря, которое может быть мое отношение. Как президент я должен думать о нем, как о гражданине. Я не знал о его решении и считаю, что это неправильно, потому что он должность ", — заявил он. Напомним, 1 октября в Грузии задержали бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Бывший президент Грузии заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиение депутата Валерия Гелашвили, а также является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погром телекомпании "Имеди" и растрату средств из госбюджета.