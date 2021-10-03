Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реформировании "Укроборонпрома". Это, в свою очередь, должно усилить обороноспособность страны. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу генерального директора "Укроборонпрома" Юрия Гусева. На сайте Верховной рады отмечается, что закон возвращен с подписью Владимира Зеленского 1 октября.

По словам Гусева, реформирование "Укроборонпрома" предусматривает: усиление обороноспособности Украины; перезагрузка 118 разрозненных предприятий "Укроборонпрома", среди которых 21 расположены на временно оккупированных территориях страны; введение корпоративного управления, должно уберечь от коррупционных рисков, конфликтов интересов и прямого воздействия; привлечения иностранных партнеров к созданию совместных предприятий; привлечения инвестиций с последующим изготовлением современного вооружения и техники на потребности ВСУ.