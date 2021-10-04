Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель заявил, что Афганистану грозит Развал экономической и социальной систем, который может перерасти в гуманитарную катастрофу. По его словам, чтобы избежать худшего сценария, талибы должны будут выполнить условия, которые позволят увеличить объем международной помощи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. "Афганистан переживает серьезный гуманитарный кризис надвигается социально-экономический коллапс, который будет опасен для афганцев, региона и международной безопасности", — заявил боррелий. По его словам, цены на продовольствие в Афганистане подскочили более чем на 50% с момента прихода к власти талибов в августе, поскольку заморозка 9 млрд долларов из активов Афганистана, хранящихся в резервах иностранных центральных банков и вывода доходов из-за рубежа усиливают инфляцию . При этом боррелий добавил, что афганская банковская система в значительной степени парализована, люди не могут снять деньги, а система здравоохранения страны, в значительной степени зависела от иностранной помощи, близка к краху. "Если ситуация сохранится, а зима приближается, это рискует превратиться в гуманитарную катастрофу", — заявил он, добавив, что это может вызвать массовую миграцию в соседние государства. Напомнив, Евросоюз доставил в Афганистан тонны гуманитарной помощи. Кроме того, США позволили некоторые финансовые операции с правительством талибов. Это сделано для того, чтобы доставлять гуманитарную помощь.