Власти индонезийского острова Бали приняла решение разрешить въезд иностранным туристам. С 14 октября путешественники могут приехать на остров, однако им придется соблюдать восьмидневный карантин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei Asia. Министр-координатор по морским делам и инвестиций Лухут Панджаитан сообщил, прибывающих из таких стран, как Китай, Япония и Южная Корея, может быть разрешен въезд. При этом министр туризма Сандиага Уно сказал, что список стран, имеющих право на въезд, еще не составлен. "Это будут страны, которые будут соответствовать определенным критериям, например, ситуация с COVID-19 будет под контролем. В этой конкретной стране требования к тестированию [должны соответствовать] нашим стандартам, мы оба согласовали", — заявил он. Правительство Индонезии изначально планировал снова открыть остров в июле, но был вынужден отказаться от этого плана, поскольку в стране резко возросло количество случаев заболевания, в том числе и на Бали.