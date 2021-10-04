Боевики 3 октября 4 раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе, один раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

В направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 мм.

Возле Новолуганського враг дважды совершил обстрелы, используя ручные противотанковые и подствольные гранатометы, а также стрелковое оружие.

Потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил нет.

Наши войска вели активную оборону и давали надлежащий ответ противнику, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

По состоянию на 7 часов утра, 4 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения ООС по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Украинским военным в зоне ООС на Донбассе разрешили открывать огонь в ответ на обстрелы пророссийских боевиков. На передовую возвращены контрснайперские группы ВСУ, а на аэродромах к выполнению боевых задач подготовили ударные беспилотники.

На территории временно оккупированного Донбасса местные «власти» препятствуют увольнению тех военнослужащих, чей контракт заканчивается.

На Донбасс последовала очередная партия гуманитарной помощи. Груз передали от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.