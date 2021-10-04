Конец 2021 года готовит украинцам сюрпризы: рост цен, изменения пенсионных выплат и заработной платы, под вопрос также тарифы на отопление.

«Сегодня» публикует консенсус-прогноз главных экономических показателей в стране на IV квартал 2021 года. Инфляция

Все эксперты уверены, что рост цен, начавшийся в конце третьего квартала, ускорится в четвертом. Инфляция превысит 3% за квартал, это более 13% годовых. В 2020 году инфляция была 5%.

Как пояснил глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский, цены ускорят рост из-за увеличения коммунальных тарифов и цен на газ, роста стоимости импорта на фоне ускорения глобальной продовольственной инфляции.

С ним согласен вице-президент по вопросам экономической политики в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП) Виктор Скаршевский.

«Инфляция ускорится, учитывая ожидаемое повышение тарифов на тепло для населения из-за подорожавшего газа, и составит 3-3,5% за октябрь-декабрь», – рассчитал эксперт.

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, дал прогноз 2,9%. Он говорит, что летние дефляционные месяцы позади, внутреннее потребление в связи с карантином топчется на месте, как и экономический рост.

Наиболее оптимистичен член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин; по его оценке, квартальная инфляция не превысит 2,5%.Средняя зарплата на конец квартала

Средняя зарплата вырастет, так как с 1 декабря будет повышена минимальная зарплата с 6000 до 6500 грн. Но цифры роста у экспертов различны.

Андрей Шевчишин и Виктор Скаршевский оптимистично обещают рост от 15 700 до 17 000 грн.

Виктор Скаршевский уточнил: средняя зарплата в декабре составит 16 500-17 000 грн не только с учетом повышения минималки, но и за счет выплат премиальных и 13-х зарплат. Поэтому в январе средние заработки снова уменьшатся.

Олег Пендзин и Андрей Забловский назвали меньшие суммы зарплат: 14 900 и 14 600 грн. По их мнению, несмотря на рост минимальных заработков, средним зарплатам не даст существенно повыситься вероятное ужесточение карантина (удар по общепиту, транспорту, отельному сервису).Курс гривны к доллару

Все эксперты уверены: гривна до конца года девальвирует. Трое из них, кроме Андрея Шевчишина, говорят, что курс снизится до 27,3-27,5 грн/доллар (+60-80 коп.).

Андрей Шевчишин пессимистичен: курс превысит 28 гривен.Государственный долг

Не ожидают эксперты существенного изменения величины госдолга. В него, напомним, входят внешний+внутренний+гарантированный государством долг. По их оценкам, страна будет должна кредиторам от 2,4 до 2,5 трлн грн.Стоимость бензина

Прогнозы аналитиков близки: бензин подорожает на гривну, или до 31 грн/л. Все назвали два главных фактора роста цен на топливо, до 80% которого Украина, напомним, импортирует. Первый – цена нефти, второй – курс доллара.Газ: средняя цена импорта

Природный газ также дешевым не будет, хотя цена должна снизиться с заоблачных 1000 долларов за 1000 куб. м.

Но уверены в этом не все: Андрей Шевчишин не видит оснований для снижения цены ниже 900 долларов за 1000 куб. м.

Остальные эксперты говорят, что газ существенно подешевеет.Безработица по методике МОТ

Напомним: методика подсчета Международной организации труда учитывает процент безработных среди экономически активного населения (15-72 года), а не только тех, кто стоит на учете в центре занятости. То есть, по этой методике безработных получается больше.

Прогнозы различны: лишь Андрей Забловский ожидает, что уровень безработицы снизится с 9,3% до 9,1% за счет повышения занятости в корпоративном секторе и увеличения предложений на рынке труда.

Остальные эксперты утверждают, что «свободных рук» станет больше.

Ранее премьер-министра Украины Денис Шмыгаль заявлял, что тарифы на коммунальные услуги (газ, электричество, отопление) расти не будут.

Украинцы сократили объемы потребления основных продуктов питания в 2020 году. При этом сокращение произошло за счет «здоровых продуктов» — фрукты, ягоды, рыба и другие.