«Донбасс Палас» – шикарный отель в самом центре Донецка в былые годы известный далеко за пределами Украины, сейчас в нем работает лишь половина тех сотрудников, что работали до оккупации, но и им платят гроши.

О судьбе самого известного отеля рассказывает один из местных Telegram-каналов.

Отель пока еще функционирует, более того, отель сохранил свой статус:

«Чтобы сохраниться в «5 звездах» отель платит определенный взнос. Его сумма — коммерческая тайна. Персонал работает довоенный, однако укомплектованность штата составляет около 50%».

Также сообщается, что сейчас «Донбасс Палас» входит в холдинг ГП «Объединение республиканских гостиниц Донбасса».

«Персонал нынче, понятно, весь местный. Трудятся с довоенного времени. Правда, половина тех, кто работал в 2014-ом, уже уехала. А те, кто остался, несмотря на свой профессионализм, получают гроши. Поварам, к примеру, здесь платят 16000 рублей (менее 6 тысяч гривен, — ред.). Не в каждый российский хостел на такие деньги людей нормальных найдешь».

Telegram-канал также опубликовал цены на номера (в рублях):

«стандарт — 6 000 (2 тысячи гривен). До оккупации такой же номер стоит 36 000 (13 000 гривен);

люкс – 10 000 (3600 гривен). До оккупации стоит 55 350 рублей;

президентский люкс – 106 000 (почти 39 тысяч гривен, но его практически не заказывают). До оккупации стоит 220 500 рублей».

Ранее журналист и член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский показал, как сейчас выглядит легендарная «Донбасс Арена» в Донецке.