В последние дни наблюдается укрепление курса гривны. Однако, уже вскоре девальвация может восстановиться. Об этом в комментарии Styler сказал кандидат экономических наук Александр Хмелевский. Что будет с долларом в октябре Одной из причин, которая может повлиять на курс доллара в Украине, эксперт называет энергетический кризис, который начался в мире и вызвала стремительный рост цен на газ, нефть, уголь. "Поскольку Украина импортирует энергоносители, то это приведет к увеличению отрицательного сальдо внешней торговли. Кроме того, есть угроза срыва отопительного сезона и банкротства энергокомпаний", — говорит экономист. Кроме того, Хмелевский обращает внимание на то, что в мире растет число дефолтов по корпоративным долгам, что, по его мнению, угрожает перерасти в полномасштабную финансового кризиса образца 2008 года. "Обострение кризисных явлений приводит к усилению оттока средств из Украины. Уже несколько месяцев подряд наблюдается сокращение иностранных инвестиций. Все это приведет к снижению курса гривны", — добавил он. Также на курс может повлиять "углубления политического кризиса в Украине", в частности "отставка председателя Верховной Рады и переформатирование правительства". Это, а также "усиление протестных настроений в обществе" может повлиять на вывод средств за границу и увеличивать спрос на валюту. "Ожидается, что в октябре гривня снизится до 28 грн за доллар", — резюмировал Хмелевский. В то же время, по прогнозам аналитиков, в начале октября доллар может торговаться в пределах 26,4-26,6. К слову, в проект госбюджета Украины на 2022 зафиксировано курс доллара на уровне 28,6-28,7.