Тарифы на электроэнергию в Украине изменились с 1 октября. Тариф для населения при потреблении до 250 кВт⋅ч уменьшился на 14% и составляет 1,44 грн за 1 кВт⋅ч. Но при этом если потребление электроэнергии будет превышать эту отметку, то оплата будет начисляться по тарифу 1,68 за 1 кВт⋅ч.

Однако, как говорится в материале UBR, уменьшением тарифа на электроэнергию не смогут воспользоваться определенные категории потребителей. Так, установлен отдельный тариф для коллективных бытовых потребителей и общежитий.

Независимо от используемых объемов, коллективные бытовые потребители и жители общежитий будут платить, как и ранее, по 1,68 грн за кВт∙ч с НДС.

Кроме того, без изменений остались тарифные коэффициенты для многозонных приборов учета. В частности, владельцы двухзонных счетчиков будут продолжать платить вдвое меньше за ресурс, использованный в ночное время – с 23:00 до 7:00.

Как сообщалось ранее, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) продлила на месяц запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и с территории России. Ограничение будет действовать до 1 ноября 2021 года.

ООО «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» установила на октябрь цену на газ для потребителей, получающих топливо от поставщика «последней надежды», на уровне 16,56 грн за кубометр (с НДС, но без доставки) — это выше тарифа, который действовал в августе, на 4,56 грн.