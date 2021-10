В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой — уже больше трех часов сервисы недоступны. Не работает все — мобильные приложения, десктопные версии Facebook и Instagram.

По данным The New York Times, внутренние сервисы Facebook, с помощью которых производится коммуникация сотрудников компании, тоже не работают; сотрудники компании не могут попасть на свои рабочие места, так как у них не работают пропуска.

Причины сбоя пока неясны. В Facebook официально лишь сообщили, что работают над устранением проблемы, но не привели никаких деталей.

NY Times пишет, что причиной сбоя была не хакерская атака, поскольку затронутые сервисы работают независимо друг от друга.

Associated Press пишет, что, вероятно, проблема связана с проблемами в работе DNS-серверов. Журналист Брайан Кребс обратил внимание, что утром 4 октября DNS-адреса, связанные с Facebook, оказались удалены из глобальных таблиц маршрутизации.

Forbes пишет, что сбой привел к падению фондовых рынков. Акции самого Facebook упали более чем на 5%, а основатель компании Марк Цукерберг потерял в реальном времени около 6 миллиардов долларов, опустившись с пятого на шестое место в списке богатейших людей мира.