В Украине разоблачен хакер, который совершил вирусные атаки на сотню иностранных компаний, чем нанес убытки на сумму 150 млн долларов США. Хакера разыскивал Интерпол и Европол, копы из США и Франции.

Подробности сообщает Киевская городская прокуратура.

К вирусным атакам причастен 25-летний украинец — он распространял вредоносные программы с целью дальнейшего вымогательства денежных средств у иностранных компаний за восстановление данных.

Вирусное программное обеспечение попадало в компьютерные системы корпораций путем взлома программы для удаленной работы, а также через спам-рассылку. После попадания в компьютерные системы вирус осуществлял шифрование данных. За восстановление доступа к которым хакер вымогал деньги.

По данным следствия, в результате кибератак пострадали более 100 иностранных компаний, среди которых известные мировые энергетические и туристические компании, а также разработчики техники, которым нанесен ущерб на сумму более 150 млн долларов США.

Идентифицировать украинского хакера удалось в ходе международной полицейской операции. Как установили правоохранители, мужчина имел сообщника, который помогал выводить деньги.

В рамках следствия правоохранители провели обыски на территории города Киева, Киевской и Хмельницкой областей по месту жительства хакера и близких к нему лиц, в ходе которых изъяты денежные средства на общую сумму более 360 тысяч долларов США, компьютерную технику, терминалы мобильной связи, транспортные средства. Кроме того, на криптокошельках заблокировали 1,3 миллиона долларов США.

В начале 2021 хакеры взломали компьютерные сети ООН и завладели большим количеством данных. Документы могут быть использованы для нападения на агентства межправительственной организации.

Российские хакеры, прежде чем поступить кибератаке на США, отрабатывают свои действия на объектах Украины. К такому мнению пришли эксперты.