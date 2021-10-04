Обряд крещения ребенка является важным таинством в жизни малыша. Крестные родители становятся духовными наставниками и оберегают ребенка долгие годы. Поэтому к выбору крестных нужно подходить вдумчиво и ответственно. Кого нельзя брать в крестных родителей для ребенка — читайте ниже в нашем материале. Кого брать в крестные категорически нельзя Девушек младше 14 лет и юношей моложе 15 лет. В церкви считается, что слишком юные крестные не смогут привить малышу духовность, поскольку они сами еще детьми. Нельзя брать в крестные монахов и монахинь. А вот священник стать крестным отцом может. Людей с любыми психическими заболеваниями или недееспособны. Семейную пару. Крестные родители не должны быть связаны семейными узами между собой. Не стоит брать и близких друзей, которые дружны между собой или находятся в отношениях — кумовьям нельзя жениться между собой. Считается, что одиноких людей тоже не стоит выбирать в крестных — они могут передать свою судьбу ребенка. Это касается также вдов и вдовцов. Собственные родители также не могут стать духовными наставниками. Приемные родители тоже не годятся на эту роль. Не может стать крестным человек, который исповедует другую веру или атеистов. Популярные предрассудки о крестных Считается, что беременные женщины не могут стать крестной матерью. Но это не так. Самое главное, чтобы будущая крестная мама хорошо себя чувствовала, могла без ущерба для здоровья пройти все обряды и хотела стать наставницей для малыша. В старину не брали в крестные людей, у которых по разным обстоятельствам умер крестник. Это считалось самой страшной приметой. Родственники ребенка — старшие братья и сестры, дяди и тети — могут быть крестными для малыша. В некоторых случаях разрешается один крестный отец: для мальчика особенно важен крестный отец, для девочки — крестная мама. Напомним, ранее мы писали о том, в каком возрасте не рекомендуется праздновать день рождения. А также рассказывали о том, какие неприятности самом деле сигнализируют о приятных событиях.