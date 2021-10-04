Заболеваемость COVID-19 в Украине неуклонно растет и ситуация в областях ухудшается. К примеру, в Одессе закончились места в больницах для реанимации тяжелых пациентов с COVID-19.

Локдаун в Украине не объявляют, но целый ряд городов уже близок к «красной» зоне карантина.

О том, что город уже «покраснел» заявил городской голова Львова Андрей Садовой. По его словам, Львов уже входит в «красную» зону адаптивного карантина, ведь наблюдается серьезный рост заболеваемости COVID-19.

«Мы «красной» зоны не избежим, мы уже в нее входим. Думаю, через несколько дней вопрос будет стоять жестче, потому что есть рост заболеваемости. По количеству людей, которые имеют положительный ПЦР-результат, динамика отрицательная, также большая загрузка по больницам», — цитирует его Львовский городской совет.

Он также добавил, что на сегодня в городе госпитализированы 372 человек с COVID-19:

«За последние сутки были госпитализированы 35 человек, а не выписано никого. Такая динамика сохраняется последние 2 дня. Также мы открываем для приема больных COVID 8-ю больницу. Как правило, в тяжелые состояния попадают люди, которые не болели и не вакцинированы».Второй день подряд превышены три эпидемиологических показателя (выявления новых случаев, уровень госпитализации и загруженность коек с кислородом), по которым определяют зону карантина, в Харьковской области. По этой причине завтра регион может перейти в «красную» зону.

«Коэффициент обнаружения превышен два дня подряд, и на сегодня составляет 21,4% при критическом 20%. По уровню госпитализации, при критическом 60% мы имеем сегодня 68,8%. Этот показатель также превышен второй день подряд», — цитирует директора Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней Любовь Махоти издание «Объектив».

Больничные койки с кислородом заполнены сегодня на 70,1%, тогда как критический уровень — 65%.

Напомним, для перехода в «красную» зону карантина нужно, чтобы два показателя были превышены два дня подряд. Если завтра ситуация не улучшится, Госкомиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит вопрос перевода Харьковской области в «красную» зону.

Глава Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в комментарии РБК-Украина, заявил, что Киев имеет риски попадания в «оранжевую» зону:

«Что касается «оранжевой» зоны, это прогнозируемая ситуация и, действительно, Киев имеет риски попадания в «оранжевую» зону, но сегодня таких индикаторов еще нет. Все меры принимаются касаемо усиления вакцинации всех категорий населения восемнадцать плюс по всем сферам бизнеса».

Как сообщалось ранее, пожилые люди, которые согласились вакцинироваться от COVID-19, имеют более надежную защиты от инфекции, чем те, кто просто переболел.

Видеохостинг YouTube будет блокировать контент, направленный против вакцинации. Дезинформация о прививках против коронавируса перерастает в представление о вакцинах в целом.