Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая живет в Москве, подняла в сети тему изменений во внешности. Звезда рассказала о своем отношении к этому вопросу и как оно менялось со временем, а также сделала откровенное признание. В своем Instagram артистка опубликовала пару домашних снимков без макияжа и задумалась о том, стоит ли менять внешность через боль. По словам Регины, в юности она была за естественную красоту и даже не красилась. "До 18 лет я была адептом природной натуральной красоты, противницей всего искусственного: не выщипывали брови, а не брила ноги и ненавидела краситься. В то время как мои подружки уже все пользовались своей косметикой", — призналась звезда. Однако после начала работы в шоу-бизнесе она свои принципы изменила и начала активно прихорашиваться. "Попав в шоу-бизнес-тусовку, я кардинально изменила свои привычки и принципы: покрасила волосы в блонд, качнула в губы гиалурона, а в магазине часто меня можно было встретить с smoky eyes. Через пару лет посмотрела на себя и … взгрустнулось то. Было ощущение, что я — жертва модных трендов. и от того, что так пыталась изменить себя внешне, внутри спокойнее не становилось. Эта трендовая трансформация, как таблетка , которая ненадолго притупляли боль ", — поделилась Тодоренко. Позже, когда она почувствовала, что любимая, необходимость в этом отпала и она перестала мучить себя. "Забавно, что, когда я почувствовала себя любимой, ко мне пришла уверенность. Меня любят такой, какая я есть. Не подумайте, что это призыв перестать ухаживать за собой, не брить ноги и подмышки, хотя и такое сейчас в моде (кому как нравится). Но в тот момент я перестала издеваться над собой и откачала гиалурона с губ, пожила со своим родным цветом волос, смыла брови и даже перестала комплексовать из-за пигментацию на веках ", — рассказала Регина.

Регина Тодоренко рассказала о своем отношении к красоте и изменения во внешности (фото: instagram.com/reginatodorenko) Ведущая считает, что важно знать меру и вовремя останавливаться. "Если женщина прибегает к кардинальным изменениям своей внешности, в том числе из-за боли, операции и т.д., это, с одной стороны, говорит о чрезмерном уровень внутренней тревожности. Тело в данном случае выступает как некий "громоотвод", попытка не сталкиваться с внутренней проблемой. с другой стороны, важно понимать, ради чего делаются эти изменения. Уничтожение себя ради красоты или это необходимо, чтобы качественно реализовать, например, в профессии. важно понимать меру и вовремя остановиться " — нашла в одном из подкастов знаменитость. При этом Тодоренко призналась, что ей сейчас снова захотелось перемен. "Сейчас мне снова хочется внешних изменений, вплоть до ооочень короткой стрижки. Интересно, к чему бы это?" — отметила жена Влада Топалова .. Напомним, ранее Регина Тодоренко откровенно рассказала о буллинг за маленькой груди и комплексы за этого.