Сегодня, 4 октября, отмечается Международный день врача. Об этом пишет НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Международный день врача — история

В первый понедельник октября во многих странах отмечают Международный день врача, который считается днем солидарности и активных действий врачей всего мира. Инициаторами создания этого праздника выступили Всемирная организация здравоохранения и Международная медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ».

Международный день врача — поздравления и открытки

Без докторов мы никуда: Мы к ним идем, когда беда, Им свою жизнь мы доверяем. Мы труд их очень уважаем. Врачей сегодня поздравляем. Здоровья, счастья им желаем. Пусть будет в жизни все отлично — Как на работе, так и в личном! С Международным днем врача Я вас сегодня поздравляю, Служить профессии своей Самоотверженно желаю. Пусть будут силы и терпение Болезням дать суровый бой, Ведь воином здоровья сильным Доверено самой судьбой. Желаю вам добра и счастья, Чтоб радость вам несла семья, Тепло дарить всем пациентам Желаю вам душевно я. Помочь пациентам бывает непросто, Желаем вам сил и терпения роста. Желаем решений так долго искомых, И вслед — результатов в работе весомых. Желаем здоровья, зарплаты достойной, Диагнозов точных, дежурств поспокойней, Держать руку твердо на пульсе открытий. Врачи, поздравления сегодня примите. Пусть в этот день Оставят вас заботы. Здоровья вам! Да меньше вам работы. Родных почаще видеть, А в делах — успеха. Всегда быть оптимистом, Обаяния, смеха, Крепчайшего здоровья! Радости, любви! Удачи, пусть цветными будут сны!