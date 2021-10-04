В Мариуполе задержан мужчина, который пришел в квартиру к бывшей жене, устроил скандал, убил ее нового мужа и похитил одного из детей.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Убийство произошло 1 октября. Трагедия разыгралась на глазах у детей — девочкам 9 и 12 лет.

«Полицейские задержали злоумышленника, который убил мужчину на глазах своего ребенка. Житель Мариуполя ножом смертельно ранил своего знакомого на глазах у собственной девятилетней дочери. После этого вооруженный огнестрельным оружием злоумышленник забаррикадировался вместе с девочкой в подъезде. В результате переговоров, в которых был задействован знакомый подозреваемого, ребенка удалось освободить. Во время штурма полицейские обезоружили и задержали фигуранта. Никто не пострадал», — говорится в сообщении полиции.

Задержанным оказался ранее судимый 48-летний житель Мариуполя.

Временно исполняющий обязанности начальника ГУНП в Донецкой области Артем Кисько рассказал журналистами, что полицейские получили сообщение: «Помогите, моего папу зарезал знакомый!». По его словам, в квартиру, где произошла трагедия, пришел бывший супруг жены пострадавшего. Он начал скандалить, а затем несколько раз ударил ножом хозяина квартиры. После этого он схватил младшую из двух девочек и выбежал из квартиры.

https://www.youtube.com/watch?v=-QPhm6__hP0

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