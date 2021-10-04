ООО «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» установила на октябрь цену на газ для потребителей, получающих топливо от поставщика «последней надежды», на уровне 16,56 грн за кубометр (с НДС, но без доставки) — это выше тарифа, который действовал в августе, на 4,56 грн.

Об этом сообщается на сайте компании.

Отметим, сейчас в качестве поставщика «последней надежды» на рынке газа «Нафтогаз» обслуживает более 600 тысяч домохозяйств.

Сентябрьский тариф от «Нафтогаза» составлял 12 грн/куб. м (с НДС, без доставки).

Напомним, по мнению председателя «Федерации работодателей стеклянной промышленности» Дмитрия Олейника, Украина стоит на пороге кризиса, который может обернуться волной банкротств. Причина — подорожание газа в Европе. Напомним, цена газа в Европе достигла 100 евро за МВт/ч (около 1200 долларов за тысячу кубометров).