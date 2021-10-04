Накопительную пенсию могут включить в социальный пакет при приеме на работу некоторых категорий работников.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная во время пресс-конференции.

В частности, она может стать частью социального пакета полицейских, медиков, будущих сотрудников на объектах большой приватизации.

Лазебная уверена, что накопительная пенсия в соцпакеты для медиков и полицейских позволит повысить степень социальной защиты людей, которые работают на государство и получают зарплату из бюджета.

Она также добавила, что если этот пилотный проект хорошо себя зарекомендует, то его распространят и на других бюджетников — учителей, военных, соцработников.

Также известно, что уже готов проект по внедрению накопительной пенсии для персонала объектов, которые попадают под программу большой приватизации.

В министерстве считают, что новых владельцев предприятий большой приватизации нужно обязать включать накопительную пенсию в соцпакет, который будет предлагаться гражданам при приеме на работу. Лазебная отметила, что приобретая объект большой приватизации, покупатель одновременно получает и социальные обязательства. Включив в эти обязательства накопительную пенсию, соцпакет станет более привлекательными для будущих работников.

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В Украине планируют ввести накопительную пенсионную систему, которая предусматривает автоматическое отчисление с зарплаты 1-2% на специальный счет. Средства будут возвращаться пенсионеру либо одним платежом, либо равными частями в течение 10 лет. В ПФУ говорят, что эта система должна заработать одновременно с действующей, солидарной. По их мнению, благодаря этому выплаты могут увеличиться вдвое.

Украинские пенсионеры в возрасте от 70 до 75 лет будут получать ежемесячные доплаты с 2022 года, а тем кто достиг 75-летнего возраста дополнительные выплаты будут начисляться уже с 1 октября 2021-го.